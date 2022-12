Ligue A: Déçevant à Achel, que doit espérer Guibertin à Maaseik

Guibertin a déçu à Achel mercredi. Il est certain qu’Achel vaut mieux que sa dernière place au classement. Il est tout aussi certain que les Brabançons n’ont pas livré un bon match. "Nous sommes déçus mais nous n’avons pas le temps de l’analyse. Ce sera pour la semaine prochaine. Nous concentrons notre attention sur notre déplacement à Maaseik samedi soir." Un déplacement difficile. "Jusqu’ici, si l’on excepte nos deux déplacements en semaine, à Waremme et à Achel, on s’en est plutôt bien sorti en prenant un point à Gand et en gagnant à Menin. Maaseik, c’est en principe injouable pour nous. Mais, c’était le cas également contre Roulers face à qui nous avons pris un point."