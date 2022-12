Les Chastroises doivent mettre plus de rigueur défensivement

"À 3-0, on a bien réagi contre Westerlo et sans quelques décisions arbitrages litigieuses, on aurait peut-être pu faire mieux, souligne le coach, Michaël Verstraelen. Comme d’habitude, on continue à y croire car c’est positif dans l’engagement et l’état d’esprit. On marque aussi plus de goals car on en a mis six sur nos quatre derniers matches alors qu’on n’en avait planté que deux sur les huit premiers. Ça commence donc à fonctionner offensivement et là on a surtout travaillé l’aspect défensif cette semaine car on prend quand même beaucoup de goals."