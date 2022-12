Guibertin prêt pour le sommet face à Genk

Genk est le favori de la série. C’est aussi le seul club qui s’est prononcé en début de saison comme candidat à la montée en ligue A. Guibertin est pour l’instant en tête de la série, avec trois points d’avance sur Genk et cinq points de plus que Wijgmaal en ayant joué respectivement un et deux matches de plus que ses adversaires directs. Lint est à deux points, Haacht à trois points, avec le même nombre de rencontres. "Cinq à six équipes peuvent encore être championnes. C’est très serré. En cas de victoire contre Genk ce dimanche, nous pourrions être seuls en tête en tenant compte que Wijgmaal doit encore rencontrer Genk. Par contre, en cas de défaite, on pourrait se retrouver à la cinquième place. Or, notre objectif est le Top 3", analyse Audry Frankart, l’entraîneur de l’équipe guibertine.