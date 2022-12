D2 ACFF: Tubize-Braine doit se méfier de l'Union B

Alors qu’il ne reste que deux rencontres avant la trêve, le programme de la RU Tubize-Braine s’annonce chargé. Si, dans dix jours, les hommes de Mohamed Bouhmidi se déplaceront pour le derby tant attendu à Rebecq, ce samedi soir (20 h), les Tubiziens seront confrontés aux jeunes pousses de l’Union Saint-Gilloise, qui alternent depuis le début de la saison le chaud et le froid, ce qui les rend, selon le coach tubizien, totalement imprévisibles. "J’ai déjà vu jouer l’Union et le jeu pratiqué et leur football m’ont vraiment impressionné. Ça joue bien et ça combine avec beaucoup de justesse. Maintenant, comme chaque jeune équipe qui découvre la série, ils doivent encore trouver leur régularité. Ils ont des résultats en dents de scie, mais je suis convaincu, pour des jeunes qui aspirent à devenir pros, qu’une affiche comme celle de ce soir, dans un stade comme celui de Tubize, ça va les surmotiver, et on sait que sur un match c’est une équipe qui peut faire très mal. C’est donc assez difficile à aborder dans le sens où on ne sait pas trop à quoi s’attendre."