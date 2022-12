80 coureurs ont réussi leur test à JCPMF Incourt

Le programme Je Cours Pour Ma Forme (JCPMF) pour la commune d’Incourt continue à faire recette. La 15e édition qui vient de se clôturer a vu 80 participants effectuer les parcours balisés avant de recevoir leur diplôme des mains du bourgmestre et de l’échevin des Sports et de partager le verre de l’amitié et un repas convivial. Une nouvelle réussite du duo Priscilla-Olivier, aux commandes de JCPMF Incourt depuis le début ! La prochaine session aura lieu du 4 avril au 25 juin.