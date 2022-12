La Walhinoise ne les compte plus… "J’avoue que je ne sais pas dire au juste. Je pense qu’il s’agit de mon dixième titre de championne de Belgique, mais je ne le jurerais pas… Rien n’était gagné car à Olen, quand j’ai découvert ce parcours vraiment plat, je me suis dit oula… Je n’ai pas trop de vitesse pour le moment, mais au final, il y avait pas mal de single track et avec ma technique, j’ai pu faire la différence sur mes adversaires qui étaient bien en forme pourtant ! Tout s’est donc bien passé avec il faut le dire une température idéale pour les chiens… mais plutôt froide pour nous les participants !"

Voilà plus de 15 ans que la Walhinoise est adepte du canicross. "C’est vraiment la discipline que je préfère, mieux que le jogging. On court avec son animal, il existe une telle complicité entre nous deux. C’est un moment de partage extraordinaire. On voit aussi son envie de bien faire. Les chiens, eux aussi, sont dans leur course."

Ce week-end, c’est à Herent que Sabine Vanderzwalmen remet le couvert, toujours avec Turbo, son Greyster de 4 ans, bien adapté pour la discipline du Bikejoring. "Moi, le VTT, ce n’est pas trop ma discipline. Je compte donc sur le chien pour m’aider et suis consciente que je devrai prendre quelques risques pour me dépasser. La météo s’annonce identique. à la semaine dernière, c’est bien pour lui. Je connais en principe le tracé si c’est le même que par le passé. Un parcours varié, avec pas mal de virages et vallonné. J’espère juste que tout sera parfait avec Turbo qui a parfois du mal avec les consignes de direction. Il ne faudrait pas qu’à pleine vitesse, quand je lui demande de prendre à gauche, il aille à droite…"

C’est avec Turbo que Sabine l’a emporté en canicross. "Ici, l’effort n’est pas le même, en montée il devra plus me tracter."

Ce vendredi soir, Sabine s’en ira à Herent pour une reconnaissance. "C’est toujours utile de bien repérer le circuit. Surtout pour voir les virages délicats car en bike, tout est possible dans un sens comme dans l’autre. Une chute une crevaison et les espoirs s’envolent. J’ai déjà été voici quelques années vice-championne d’Europe. Ce week-end, j’espère monter sur le podium. Une de mes adversaires est l’organisatrice, ce sera donc compliqué sur son terrain que son chien et elle connaissent par cœur, de les détrôner."

En fin de week-end, pour se faire plaisir, mais avec un peu d’ambition également, Sabien prendra part au relais avec William et Patrice Flament.