Les jeunes pongistes de Waterloo brillent

De son côté, Cilia Vermeiren s’est distinguée au tournoi de Wisterzée en remportant la série E.

Au critérium provincial des jeunes, Alexandre De Beys et Basil De Leener étaient qualifiés pour la journée finale en cadets de même qu’Axel Servais en préminimes. "Alexandre De Beys a signé une belle troisième place."

Le critérium provincial de Saint-Nicolas pour les poussins et les préminimes s’est déroulé dimanche dernier à Braine-l’Alleud. "En poussins filles, nous avons trois filles aux premières places: Noëlla Pidre Riviera, Lou-Anne Ciulia et Léana Schippefilt. Adrien Maus de Rolley a terminé troisième en poussins garçons. Chez les préminimes filles, la victoire est revenue à Emma Finné Lenoir, tandis que Julian Dedeken s’est imposé en préminimes garçons. Ces résultats exceptionnels sont dus au staff d’entraîneur que je forme avec Yves Demanet et Valentin Janssens. Les parents assurent un suivi important ainsi qu’une présence discrète aux compétitions."

Deux équipes premières en tête

Les jeunes intègrent progressivement les équipes premières. Louis Scerri jouent dans les deux équipes premières. De nombreux jeunes sont intégrés dans les trois équipes de première provinciale. "L’équipe A, en régionale D, et l’équipe B, en D1A provinciale, sont en tête sans avoir perdu le moindre match. Nous avons galéré pendant cinq ans pour faire monter notre équipe première en régionale. Nous sommes montés fin de saison dernière, et cette année, les deux équipes premières sont en tête. Rien n’est acquis, il reste les matchs retour à disputer."

Si Waterloo veut faire monter ses équipes premières, c’est pour permettre aux jeunes de progresser. "Nous encadrons les jeunes par des joueurs d’expérience mais la priorité est bien d’intégrer les jeunes dans nos équipes premières. Les joueurs nous le rendent, ils restent attachés au club", poursuit Michaël De Leener.