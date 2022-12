Le Waterlootois a les championnats de Belgique en ligne de mire

Il a démarré les compétitions par le challenge Vers l’Avenir réservé aux non-licenciés. "J’y ai battu des records du club et j’ai obtenu des médailles lors des compétitions du challenge. Cela m’a indiqué que je pouvais réaliser de bons résultats dans le futur. Le challenge, c’est important. On peut y participer sans stress, il n’y a pas de disqualification."

Gaspar Macher est maintenant entré dans le groupe des nationaux au club de Waterloo. "Je suis en minimes 1. L’année 2023, je passerai en minimes 2. La saison dernière, j’étais avec les benjamins, c’était plus cool. Le passage chez les plus grands m’a fait comprendre que je devais me donner à fond", signale-t-il.

Il s’est fixé un objectif d’ici la fin de saison: "Mon objectif principal de l’année est de me qualifier pour les championnats de Belgique. Je ne peux pas dire pour l’instant que j’en suis proche. Je pense y arriver à force de travail. Je m’entraîne cinq à six fois par semaine". lance-t-il courageusement.

Il a ciblé trois nages sur lesquels il pourrait envisager d’être présent aux championnats de Belgique des jeunes l’été prochain. "En 400 mètres crawl, je suis à dix secondes. Cela fait longtemps que j’ai fait mon temps. En 100 mètres papillon, je suis à six secondes et à dix secondes également en 200 m papillon. Mon dernier 200 mètres papillon, je l’avais très mal nagé. Je sais que je peux mieux faire."

Il a participé cette saison aux championnats provinciaux et francophones. "J’ai signé des podiums aux 100 et 200 mètres papillon ainsi qu’en 400 mètres crawl et en 400 mètres quatre nages. Le papillon et les longues distances sont mes spécialités", lance-t-il.

Lors du meeting Richard Anis à Louvain-la-Neuve fin novembre, il a amélioré tous ses temps. Il a notamment gagné plus de six secondes en 200 mètres libre qu’il a nagé en 2'27''97. Son meilleur temps datait du 2 avril 2022, il était alors de 2'34''56.