P3C: Incourt reçoit Walhain ce jeudi soir

Malheur au vaincu dans ce match en retard de la première tranche entre une formation incourtoise toujours bloquée à zéro point et une équipe de Walhain qui sort d’une défaite encourageante face à Saint-Michel B (2-4). " Restons prudents et humbles au moment de se déplacer chez une équipe d’Incourt B que je respecte beaucoup pour son courage, sa combativité et sa mentalité. Ils sont toujours là, ils s’alignent chaque week-end et il faut le souligner. Il est clair qu’il nous faut les trois points mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs car il ne suffira pas de paraître pour l’emporter ", souligne le T1 walhinois Quentin Van Den Broeck.