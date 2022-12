P3B : Ophain B repart sur de bonnes bases, tout comme l’AFC Braine-Waterloo

Le rendez-vous de jeudi dernier avec le président Guy Scolas a porté ses fruits. "J’ai pensé que j’allais passer à la trappe mais il a toujours confiance en moi et dans le projet mis en place sur deux ans. J’avoue avoir été un peu vite en besogne concernant tous les aspects négatifs, notamment parce que Clabecq a de nouveau gagné 6-0, et cette discussion m’a complètement requinqué."

La veille du match contre l’AFC Braine, notre interlocuteur déclarait: "J’espère que les joueurs vont réagir. Je les ai piqués au vif en les faisant travailler très dur avec l’équipe réserve. Le but est de retrouver l’engouement entre les jeunes et les anciens pour les encadrer qu’on a un peu perdu avec l’enchaînement des défaites."

À défaut d’avoir gagné samedi dernier, les Ophinois ont décroché leur premier point en cinq matches. "En début de saison, on avait rencontré l’AFC avec un joueur de P2 et deux jeunes de 17 ans. Avec six éléments de 17 ans et deux de 20 ans, le tableau n’était pas le même ici mais la différence d’engagement était flagrante et on aurait même pu gagner sans ce gardien qui a sorti des trucs improbables. Cela dit, ce partage est intéressant pour le groupe et pour moi en tant que coach au niveau du moral, et on va continuer à travailler."

Reste deux déplacements sur Bruxelles avant la trêve à commencer par le Léo. "On avait gagné 2-0 chez nous mais ils devraient mieux jouer sur leur synthétique."

Notaert et Peigneux rentrent. Danniau est suspendu.