Mélin est de retour dans le Top 5 et veut y rester

L’équipe semble avoir retrouvé son niveau de 2021-2022 qui lui avait valu une participation au tour final. "Ce qui a changé ? Je pense qu’on ne jouait pas trop mal mais on n’arrivait pas à concrétiser nos nombreuses occasions. Ces dernières semaines, on arrive à les finir. Le bloc est aussi plus homogène car on a resserré les boulons et il y a moins d’espaces entre les lignes. Là, on doit encore améliorer notre constance sur tout un match car on reste sur trois super-premières mi-temps mais en ayant un peu plus de mal en deuxièmes. Mais si on continue comme ça, je suis convaincu qu’on peut faire aussi bien que l’année passée. SC Jodoigne est parti mais Walhain est costaud et Mont-Saint-Guibert a une belle équipe. Après, ça va se jouer entre Beauvechain, Perwez, nous et Wavre-Limal. Si on parvient de nouveau à atteindre tour final, la saison sera pleinement réussie."

Opéré trois fois au genou

Une saison qui se passe plutôt pas mal jusqu’à présent pour cet animateur extrascolaire de 31 ans qui habite à Ramillies. "J’étais déjà à Mélin il y a quatre ans avant de passer par Huppaye et Orp. Je suis revenu car après avoir été opéré au genou à trois reprises, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je voulais aussi me relancer avec des copains car je connais les trois-quarts de l’équipe et son système de jeu. Pour l’instant, tout se passe bien car les douleurs disparaissent, je joue davantage et je prends du plaisir. Et puis, Mélin est un club à part avec son ambiance, ses supporters et un terrain qui n’est pas des plus beaux mais qui nous permet de faire de bons résultats en y mettant de l’impact physique."

Dimanche dernier, Terry a justement retrouvé ses anciennes couleurs. "Orp a quand même une belle petite équipe mais on les a pressés haut, ce qui nous a permis de rentrer avec un 2-0 au repos. Dès la reprise, il y a un corner sur lequel je mets ma tête, c’était plus facile à 3-0 et on a pris notre revanche par rapport à l’aller avec ces trois points."

Après un week-end de repos, Mélin disputera un dernier match avant la trêve hivernale à Beauvechain. "On avait pris un bon point chez nous en ayant fait le gros dos car il y avait beaucoup d’absents. Là, on va tout faire pour gagner chez eux et prouver qu’on a notre place dans le Top 5."