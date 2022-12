L’ex Tubizien Sofian Kheyari était avec l’Arabie saoudite au Qatar: « Un rêve d’enfant réalisé »

Cette aventure a commencé il y a trois ans et demi, lorsque Sofian Kheyari a rejoint le staff d’Hervé Renard avec pour mission de qualifier l’Arabie saoudite pour cette Coupe du monde au Qatar. "Cette qualification a été exceptionnelle et s’est soldée par la meilleure phase de qualification de l’histoire du football saoudien. Nous avons terminé premier de chacune des phases de qualification, pour finalement finir devant l’Australie et le Japon qui ont atteint les huitièmes de finale au Qatar. Ça a été une première étape mémorable."

La préparation spécifique du Mondial a alors débuté pour le staff saoudien. Et pour les joueurs qui ont pu rejoindre la sélection bien plus tôt que les autres nations. "Tous les joueurs évoluant dans le championnat national, nous avons pu partir en stage à Abu Dhabi trois semaines et demie avant le début du Mondial. Chaque jour, nous avons travaillé sans relâche pour que l’équipe soit prête le jour J."

Ce jour, c’était le 22 novembre 2022, une date que Sofian Kheyari mais aussi tous les Saoudiens n’oublieront jamais. Ce jour-là, l’Arabie saoudite a surpris le monde entier en s’imposant face à l’Argentine de Lionel Messi. "Jusqu’au jour de notre premier match, je ne m’étais pas encore rendu compte que nous allions disputer un match de Coupe de Monde, et encore moins face à l’Argentine de Messi. Comme notre camp de base était situé à l’extérieur de Doha, nous n’avions pas encore goûté à l’atmosphère de la Coupe du monde. C’est le jour du match, au moment de la causerie, que j’ai pris conscience que nous étions à la Coupe du monde."

Face à l’Argentine, l’Arabie saoudite avait tout un pays derrière lui. "Battre l’Argentine de Messi, une équipe qui restait sur 36 matchs sans défaite, c’est clair que ça a été un retentissement planétaire. Surtout quand vous êtes menés 1-0 à la pause. Ça a été un match rempli d’émotions fortes. L’hymne national chanté par la moitié du stade m’a donné des frissons. Il y a eu le penalty concédé au bout de 9 minutes, trois buts annulés pour l’Argentine en première mi-temps et puis dix minutes après la reprise, nous menions 2-1. Ensuite, il y a eu ces 14 minutes interminables d’arrêts de jeu. Le temps nous a paru très long. Et puis au coup de sifflet final, la libération a été incroyable, dans un stade qui accueillera la finale et était garni par 88 000 spectateurs ce jour-là."

Sans oublier le discours d’Hervé Renard à la pause que le monde entier a vu et revu. "C’est la grande force d’Hervé. Ce n’est pas la première fois qu’il fait ce genre de discours. Il a eu un peu le même discours à la mi-temps du match de qualification contre le Japon où nous l’avions emporté 1-0 grâce à un but de notre attaquant à qui il s’en était pris à la pause. Hervé est très fort pour fédérer, pour jouer sur les émotions. Mais le plus beau moment, ça n’a pas été ce discours à la mi-temps du match contre l’Argentine mais bien sa causerie d’avant-match. Beaucoup de personnes dans le vestiaire en ont eu les larmes aux yeux."

Partagés entre fierté et déception

Après ce formidable exploit, l’Arabie saoudite n’est toutefois pas parvenue à confirmer et a été éliminée au terme de la phase de groupes. "En venant au Qatar, notre objectif était de rendre fiers les Saoudiens et je pense que nous y sommes parvenus, tout en donnant une bonne image du pays au niveau mondial. Après, quand vous battez l’Argentine, vous vous donnez le droit de rêver et nous avons affiché cette ambition. Malheureusement, le match contre la Pologne n’a pas tourné en notre faveur malgré les chiffres. Et puis il y a eu les blessures face au Mexique. Nous sommes donc sortis de cette Coupe du monde partagés entre la fierté d’avoir rendu énormément de gens fiers, et la déception car il y avait la place pour passer."

Quoi qu’il en soit, Sofian Kheyari n’oubliera jamais cette aventure. "J’ai réalisé un rêve d’enfant. Et puis, trois ans et demi après avoir mis un terme à ma carrière de joueur, j’ai déjà une Coupe du monde sur mon CV. C’est exceptionnel et j’ai déjà envie d’en revivre une."