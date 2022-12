Forfait le week-end dernier par manque de combattants, Huppaye s’attaque à un gros morceau avec la réception du second classé. "Je vais récupérer quelques gars donc c’est plutôt bon signe. Nous avions réussi à tenir une mi-temps au match aller et j’espère que nous parviendrons à contenir leurs nombreux points forts", analyse Benoît Plomteux (T1).

Bierges – La Hulpe

Défaits dimanche dernier à Woluwe (6-0), les Biergeois veulent reprendre leur marche en avant face à La Hulpe B. "Sur notre terrain, je pense que nous avons les armes pour embêter cette belle formation la hulpoise qui ne saura pas poser son jeu au sol. Malgré un suspendu et quelques incertains, je reste optimiste", explique le T1 biergeois Sébastien Goossens.

Les ouailles d’Arnaud Lambert savent à quoi s’en tenir avec ce déplacement périlleux. "Nous ne serons pas surpris par l’état du terrain et à défaut d’y mettre la manière, l’important sera d’avoir un gros cœur et d’être présent dans les duels", prévient le mentor la hulpois.

Boitsfort –Stéphanois

Toujours invaincu depuis son arrivée à la tête de la seconde équipe stéphanoise (2 victoires et 1 partage), Thierry Bâton espère surfer sur cette belle vague et poursuivre cette dynamique contre Boitsfort B. "Une équipe difficile à manier et contre laquelle je vais devoir composer sans plusieurs titulaires suspendus ou blessés", raconte le T1.

Rixensart –Ottignies

Troisièmes du classement (à égalité avec Auderghem B), les Rixensartois sont en pleine bourre au moment d’aborder le derby. "Nous avons un nouveau statut à assumer et nous allons tout faire pour rester sur le podium le plus longtemps possible. Il nous faut absolument les trois points avant de défier le Stade Everois", lâche le T1 Lorenzo Richiusa.

En face, les Ottintois vendront chèrement leur peau. "L’objectif est toujours de revenir sur le peloton d’équipes qui se trouve juste devant nous. Rixensart B tourne à plein régime depuis quelques semaines mais nous irons là-bas pour faire un résultat", lance Stéphane Wille (T1).