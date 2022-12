Ittre

13/15 pour les Ittrois. "On a le brin de chance qui nous faisait défaut et avec cette mentalité de croire en nous, remarque Gaëtan Sempoux (T1). Il ne faudra pas prendre Villers de haut car ils sont capables de tout et pas faciles à manier avec de la jeunesse et de l’expérience."

Waterloo B

1 point sur 15. L’équipe poursuit sa descente au classement "mais je retire du bon de la défaite au Léo, positive José Ngoyi (T1). Ce n’est pas facile ces derniers temps mais on reste soudé, j’essaie de motiver les joueurs, et ça irait mieux avec un succès au Racing White."

Clabecq

Veyt sera suspendu contre Ganshoren. "Le match aller était le deuxième de la saison et on avait gagné sur leur synthétique, se souvient Luigi Bruno (T1). Ce n’était pas une mauvaise équipe mais on doit être en mesure de faire la différence à la maison, sur notre terrain en herbe."

Nivelles B

L’équipe progresse "dans l’intensité et la vitesse d’exécution, et il ne manque que les goals, indique Patrick Longfils (T1). Genappe sera encore un gros derby que mon groupe n’a pas connu à l’aller. Le but sera de rendre une belle copie en élevant notre niveau de jeu."

Genappe B

Malgré la défaite contre Etterbeek, "on continue sur le même chemin et on va simplement essayer de se rattraper contre Nivelles, souligne Gary Illegems (T1). Face à une nouvelle équipe et en sachant qu’un derby est toujours chaud, il ne faudra pas les prendre à la légère."

Waterloo Lion’s

L’équipe est bye après son 9/9. "On aurait préféré jouer Etterbeek maintenant plutôt que d’avoir un trou de quinze jours, note Alain Nzanza (T1). On va donc le préparer avec un peu moins de rythme mais tout en essayant de trouver un adversaire pour un match amical."