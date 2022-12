Jodoigne B

Les Jodoignois se sont inclinés 5-2 à Huppaye jeudi passé. "Ce fut plus compliqué que je l’avais espéré, signale Frédéric Stoffelen, coach des U19 qui continuera à assurer l’intérim avec la P3 jusqu’à la trêve. De manière générale, on est trop gentil en termes d’agressivité positive." Devesse sera suspendu à Wavre-Limal.

Chastre B

Lebrun et Iserentant sont blessés. "Le groupe est conscient d’être passé à côté contre Walhain, on doit surmonter cette épreuve, appuie Jonathan Fadeur (T1). J’avais mis Grez dans le Top 3 et ça reste la plus belle équipe rencontrée. Ils progressent plus vite mais on joue en général bien face à de belles équipes."

Incourt

Malgré les retours de N. Pierquin et C. Degroot, le nombre d’absents reste élevé. "On ne s’en est pas mal sorti contre Beauvechain mais on doit toujours aligner une équipe un peu faible et en manque d’automatismes, précise Vincent Charlet (T1). Mont-Saint-Guibert sera relativement compliqué mais on jouera crânement notre chance."

Mont-Saint-Guibert

L’équipe n’a plus joué depuis le revers à Walhain. "On a repris ce mardi par un amical contre Sauvenière, détaille Gaël Vanderbrugge. L’aller contre Incourt avait vite tourné pour nous suite à l’exclusion de leur gardien et on devra être dedans dès le début." Torrekens, Baitar, Cuypers, Ribant et Degeneffe sont absents.

Huppaye

Fort d’un 6/6 en quatre jours, le groupe va profiter d’un week-end de repos avant de clôturer l’année contre Walhain. "Il nous fallait ces deux victoires et je dis chapeau à l’équipe car ça nous permet de conserver un objectif, souligne Marc Warnant (T1). On continue à s’entraîner avant de terminer l’année en beauté !"