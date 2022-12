L’affiche en P3D: Perwez jouera le coup à fond à Walhain

Perwez B n’aura plus joué en championnat depuis quasi un mois. "On s’est entraîné et livré un bon match amical contre Grand-Leez, détaille Hicham Zougagh (T1). Mais il est évident que le championnat est faussé avec tous ces forfaits et on manquera clairement de rythme de la compétition. Cela dit, on aura une carte à jouer face à un adversaire allant rapidement vers l’avant plutôt que de construire, et on ira là-bas avec nos armes car on n’a rien à perdre si ce n’est de ramener quelque chose afin de réduire l’écart avec Mont-Saint-Guibert."