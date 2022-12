Discussion au Ronvau: Godelet met les points sur les « i »

L’intéressé a revu son président mardi soir. "Celui-ci m’a encore demandé de rester car il ne sait pas où trouver un autre entraîneur comme moi, il sait aussi quel est le problème et il s’est engagé à le régler avec le joueur concerné. Ce jeudi soir, il y a une réunion seulement avec le groupe puis avec moi. En principe, je vais continuer mais j’ai besoin de garanties car si c’est pour jouer au chat et à la souris, je ne sais pas travailler dans de telles conditions."

L’équipe est bye ce week-end et pourra donc pleinement profiter du souper du club.

Le déclic s’est produit à Grez

Victorieux à Chaumont, les Gréziens viennent d’engranger un 9/12. "Je pense qu’il y a eu un petit déclic car on ne se laisse plus faire et même si on se fait toujours peur, le ballon roule face au but adverse, apprécie Nicolas Gilles (T1). Chastre a pris onze buts contre Walhain même si ce n’est pas évident face à un tel adversaire. Vu nos prestations de ces dernières semaines et parce qu’on est toujours invaincus chez nous, on part confiant, mais il faudra respecter l’adversaire."

Bazarouji (entorse) est out.