Victoire indispensable pour Braine en EuroCup… Et avec un écart important svp !

On voit en effet assez mal les Brainoises chuter face à une formation luxembourgeoise qui ne dispose pas d’un banc suffisamment étoffé en qualité pour lui permettre de jouer les trouble-fête durant quarante minutes. Au match aller, dans la salle grand-ducale, les Castors ont aisément remporté le débat (52-76) et ce, malgré un arbitrage peu enclin à siffler. Autant écrire que pour le match retour, dans sa salle et avec le soutien de son public, la victoire ne fait aucun doute, même si le coach se montre prudent. "Grengewald dispose d’un bon cinq de base avec deux bonnes Américaines (James et Logic, NDLR). Le problème de cette équipe est qu’elle joue sur un faux rythme car elle dispose de peu de rotation. On ne doit pas se laisser endormir et imposer notre rythme, prévient Frédéric Dusart. Il faudra aussi stopper leurs individualités, ce qu’on n’a pas toujours réussi à faire au match aller."

La dernière rencontre de Braine en EuroCup, avant la trêve internationale, s’était, certes, soldée sur une défaite, mais au terme d’une prestation cinq étoiles. "Il est clair que si on reproduit le même match qu’à Saragosse, on s’imposera sans la moindre discussion."

Et pas question de lâcher prise, les Brainoises devront tout donner jusqu’à la dernière seconde car l’avérage sera déterminant pour la qualification. "Je pense que si on gagne avec un écart important, on sera dans une position idéale pour terminer dans les quatre meilleurs troisièmes", poursuit le stratège français.

Sans compter qu’il restera un match de groupe à disputer, mercredi prochain à Cadi La Seu et donc une victoire supplémentaire possible.

Seule ombre au tableau brainois pour ce dernier match européen de l’année à Braine, la capitaine Jessica Lindstrom ne sera pas à 100%. Malade, elle a été laissée au repos le week-end dernier. "Elle manque encore de souffle", précise le mentor brainois.

Bogicevic jouera ? Jouera pas ?

Le reste du noyau sera au poste, si l’on excepte l’incertitude planant autour de Nina Bogicevic. Blessée lors du premier entraînement de la saison, l’ailière serbe était retournée dans son pays pour suivre une revalidation spécifique. Elle est de retour à Braine et aux entraînements depuis quinze jours. Mais si elle était sur le terrain mercredi dernier lors d’un match amical à Liège, celle qui était annoncée comme le renfort numéro un cette saison n’a, par contre, pas joué samedi soir face à Laarne. Jouera-t-elle ce soir ? Wait and see…