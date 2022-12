P3B: les Waterlootoises, championnes d’automne

L’équipe n’a concédé qu’un nul (5-5 contre Braine) lors de la première journée et une seule défaite face à Beauvechain avec qui elle occupe la tête du classement. "Ça manquait un peu de travail au début mais on a remis les choses au point en battant Braine (3-1) ce week-end. Le revers contre Beauvechain nous a mis un coup à notre ego car on gérait bien jusque-là et on a peut-être abordé ce match de manière trop confiante. Depuis, on ne baisse plus notre garde, l’objectif est bien sûr de décrocher le titre et on a confiance en nous à condition de rester bien en place à chaque match."

L’ancienne joueuse du RWDM dispute sa deuxième campagne avec les Lionnes. "Mon frère fait du foot depuis tout petit, j’ai donc toujours été en contact avec ce sport, et j’ai commencé à jouer il y a quatre ans. J’étais d’ailleurs l’une des premières à vouloir intégrer le projet à Waterloo, précise la Bruxelloise qui réside Meise et qui suit des cours d’agent immobilier en plus de travailler dans un magasin de sport. Je suis blessée actuellement mais je suis venue soutenir l’équipe lors de la victoire contre Braine et je m’y sens vraiment très bien."

La dernière journée avant la trêve a lieu ce week-end en P3. "Le but est de terminer par une victoire contre Wavre-Limal mais en évitant l’excès de confiance."