P2B: La situation se resserre dans le bas du classement

Du côté de Stéphanois, "la victoire devant Villers confirme que l’on peut alterner le meilleur comme le pire, remarque Rénald Pansaerts. On a joué avec beaucoup de cœur et il faudra faire de même à Lasne-Ohain, un concurrent direct. Les deux équipes sont d’un même niveau et cela peut tomber des deux côtés."

Pendant que les équipes du bas prennent des points, le SC Jodoigne n’en prend pas et reste sur… onze matches sans victoire. Cela urge… "Pour compliquer les choses, Caloens, Degeest et Fortemps sont suspendus pour la réception de La Hulpe, regrette Martin Dehut. On est dans une série noire, on manque de chance à tous les niveaux et la balle ne roule pas pour nous. Une fois que ce sera le cas, cela ira mieux. La Hulpe est, avec Waterloo, la plus belle équipe rencontrée à l’aller mais on les avait battus et ils seront revanchards."

Autre équipe en difficulté, Wavre-Limal va mieux. "Malheureusement, quand on gagne Stéphanois gagne aussi, remarque Ronald Michiels. Mais notre victoire devant Jodoigne nous permet d’encore vivre et c’est aussi la preuve que les équipes du bas ont du niveau et que la lutte sera longue. On reste sur un 7/12 mais on doit rester calmes. On va maintenant à l’ES Braine que je ne connais pas ce sera une partie difficile."