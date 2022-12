P2B: Auderghem, Waterloo, Saintes et Ophain, quatre équipes pour un titre

Pour Jonathan Van Onckelen (Waterloo), "le cinquième du classement étant à dix points, je ne le vois pas revenir. Je constate aussi qu’il y a peu de relâchement au niveau des quatre équipes de tête et les trois prochaines semaines risquent d’être décisives mais on n’est pas focalisé là-dessus. On a surtout une revanche à prendre par rapport à Ophain contre qui on menait 2-0 à l’aller avant de les laisser revenir à 2-2. Mais nous sommes mieux physiquement maintenant et le groupe a accumulé de la confiance. Rodriguez et Diaz sont blessés alors que Voets reprend jeudi."

Pour Jean-Claude Delmoitié (Auderghem), "il y a effectivement de fortes chances que le titre se joue entre les quatre actuels premiers mais le championnat est encore très long que pour se prononcer. Il reste beaucoup de matches, la trêve va arriver et il y a toujours une bonne surprise au deuxième tour. Notre programme est compliqué mais des points vont se perdre un peu partout et c’est à nous d’en profiter. On reçoit Rebecq B où nous avions rencontré des difficultés à l’aller mais c’est après avoir gagné là-bas que nous avons entamé une série de bons matches. Porton est incertain et Hammas absent."

Du côté de Dorian Nizot (Saintes), "je pense que le trou est fait et que les quatre candidats au titre sont connus. On va maintenant à Rixensart qui est bien revenu dans le coup, ce ne sera pas un déplacement facile mais l’idéal serait de prendre les trois points là-bas avant de recevoir Auderghem. À la reprise, on jouera Braine puis Villers et on fera le point après."