La RULO a profité de son précieux succès au Sporting Bruxelles pour monter sur la troisième marche du podium. À l’aller, les ouailles de Christophe Collaerts s’étaient largement imposés par cinq buts d’écart. Bis repetita ? "On ne pourra tirer un bénéfice du match gagné au Sporting Bruxelles que si on l’emporte ce week-end, prévient le T1 Christophe Collaerts. Le seul objectif sera de prendre les trois points face à une formation qui possède un solide bloc défensif."

Hormis les blessés de longue date, le noyau est au complet.

Grez – Saint-Josse

Les Gréziens ne sont qu’à quatre petits points du Top 5 et accueillent ce dimanche une formation tennoodoise actuellement en très bonne forme et qui reste sur un joli 9/9. "On termine l’année avec Saint-Josse puis Perwez, soit deux gros morceaux et les gars sont très motivés à l’idée de performer et de remonter au classement. De bons résultats passent obligatoirement par une meilleure efficacité devant le but pour éviter de se mettre dans les problèmes et une concentration absolue derrière", signale le T2 Sébastien Eggerickx.

Genappe –Saint-Michel

Les Jaune et Bleu sont en perte de vitesse depuis deux semaines et le récent 2/6 les a fait dégringoler à la sixième place du classement. Ils doivent rebondir et se relancer ce dimanche face à Saint-Michel. "On joue bien mais le ballon ne veut pas rentrer dans le but. Saint-Michel nous avait battus lors de la manche aller et si nous sommes assez tueurs dans les trente derniers mètres, ce sera déjà un bon pas vers la victoire. Perwez a pris quelques longueurs d’avance et même si les places sont serrées, il ne faut laisser personne filer", explique Vincent Kohl (T1).

Van Ophalvens est suspendu alors que Van Landschoot effectue le chemin inverse.

Stockel – Perwez

Fort de ses cinq victoires consécutives, le matricule 2364 a accentué son avance en tête du classement (+5) et est également leader de la deuxième tranche. Ce week-end, c’est le duel des extrêmes face à Stockel. "On vient de creuser un petit écart et ce serait dommage de le galvauder, pointe Fabian Bamps. C’est le match piège par excellence, Stockel a besoin de points et nous n’avions pas eu si facile que cela à l’aller."

Verdeyen et Larotonda sont suspendus. Leblois est de retour.

Ixelles –Tubize-Braine B

Les Fusionnées couraient derrière un succès depuis le 23 octobre et les trois points acquis face au BX Brussels ont fait le plus grand bien aux hommes d’Amaury Toussaint. Il ne reste maintenant plus qu’à confirmer face à Ixelles. "Il était important de rafler cette victoire face à une équipe qui se situait dans nos parages et les deux confrontations restantes face à Ixelles et Stockel doivent nous permettre de terminer l’année en beauté et surtout avec un maximum de points", lance le T2 Christophe Houssiau.