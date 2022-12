Ophain ne se contentera pas du tour final

À commencer par la réception de Waterloo, un club où il a passé "une très bonne saison. C’était la saison où Amaury Toussaint et Jérôme Patris entraînaient l’équipe. Malheureusement, elle a été arrêtée en partie à cause du Covid mais j’en garde un très bon souvenir et j’ai hâte de les retrouver car pour avoir pas mal bourlingué dans le Brabant, je connais du monde là-bas."

Il suivra la rencontre en bordure de terrain, "en espérant le gain des trois points car les deux équipes se tiennent en une unité et comme on sait que décembre et janvier sont toujours décisifs dans une saison, et qu’on reste sur une défaite à Saintes, on n’a pas le choix."

« Malgré le gain de la tranche, on veut rester devant »

C’est une évidence: malgré le gain de la première tranche et l’assurance de participer au tour final en fin de saison, Ophain en veut encore. Et toujours plus. "On ne cache plus nos ambitions. J’avais peur que le gain de la tranche change quelque chose car on a perdu le match suivant à La Hulpe mais le groupe s’est bien repris et j’ai été très satisfait de voir cette volonté des joueurs de rester devant."

Ophain est donc clairement un candidat au titre. "Le titre, on le veut. Et on n’a pas déjà fait tout ça pour rien. Je pense qu’Ophain ne faisait pas spécialement peur au départ mais je crois que maintenant, nous sommes un peu plus pris au sérieux."

Jonathan Huby savoure. Arrivé à Ophain l’été dernier, il a fait le bon choix. "Avec Romu (NDLR: Lecocq, le coach), on se connaît depuis longtemps. On a fait une partie de nos primaires ensemble, nous avons joué ensemble à Nivelles en équipe d’âge puis à Genappe en équipe première et il m’a vendu un très beau projet à Ophain, assurant que le club avait la volonté de remonter en P1. Il tient sa promesse et Romu forme vraiment un très bon duo avec Lloyd Porreweck que je connais aussi très bien puisque nous avons joué ensemble à Nivelles et à Hal. Ce sont mes deux coaches mais surtout de très bons amis avec une relation de confiance évidente entre nous."

Une évidence: c’est une équipe d’Ophain bien dans ses godasses qui accueillera Waterloo, dimanche. "Ils veulent aussi monter, ce qui ne m’étonne pas. Ce sera du 50/50 car ils possèdent deux très bons attaquants et Waterloo est fort dans tous les secteurs. Mais Ophain a les moyens de les contrer comme nous l’avons fait à l’aller en ramenant un match nul de chez eux."

Mais à l’époque, c’était avec Jonathan Huby, une pièce importante de l’échiquier ophinois avec ses onze buts inscrits et une dizaine d’assists. Un capital qu’il ne manquera pas de faire fructifier après les fêtes.