Lasne-Ohain

Après Ixelles (2-0) "où l’on a été patient avant d’être délivré par un coup-franc, on espère créer une surprise à l’Union malgré une infirmerie bien remplie et une joueuse suspendue", note Olivier Minsart (T1).

Mont-Saint-Guibert

Défaite honorable face au leader: 0-3. "Après avoir tenu le coup en première mi-temps, on a craqué physiquement et par manque de banc. On ne sera toujours pas complet au White Star", avance Ethan Laby (T1).

Chastre B

Partage (2-2) contre le White Star. "On prend vite un but puis on inverse la tendance et on se fait rejoindre à la fin sur une frappe déviée, mais on est content du point face au deuxième", indique Léo Noémi (T1).

Nivelles

Huit goals encaissés à St-Michel. "La moyenne d’âge était de 16 ans en raison des absentes et l’adversaire était plus fort, admet Frédéric Jankowska (T1). Sans retour, ce sera encore très compliqué contre Chastre."

Wavre-Limal

De bons progrès malgré le 1-5. "Le score ne reflète pas le match car on avait une défenseuse au goal mais on a construit le jeu et Jodoigne a eu dur à sortir pendant une heure", apprécie Mehdi Chakroun (T1).

Jodoigne

Trois points, l’essentiel contre Limal "car on n’était pas dedans tandis que l’adversaire a livré une belle prestation, remarque Gilles Marko (T1). Ça devrait aller contre BX mais il est temps que la trêve arrive !"

Provinciale 2

Jodoigne B

5-2 face au Black Star. "On a vite plié le match puis fait tourner en essayant plusieurs positions pour le futur, analyse Pierre Haerlingen (T1). On essayera de confirmer ce bon premier tour à Kosova."

Lasne-Ohain B

Dur contre Kosova (1-3). "Notre gardienne habituelle n’était pas là et on a tout fait pour l’éviter mais il y a eu trois ballons devant notre goal et elles marquent trois fois", explique Paulo Guimaraes (T1).

Ronvau

Succès 1-4 à Auderghem. "On n’a pas mal joué en étant fort déforcé, sourit Guillaume Lengelé (T1). Schaerbeek sera une autre paire de manches, on espère être en forme et avoir des retours."