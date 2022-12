Droeven mise sur Perwez pour les lauriers

Le premier tour venant d’être avalé, le mentor tennoodois a pu se faire une idée sur les forces en présence et notamment sur nos cinq clubs brabançons wallons. Il ne voit pas ce qui pourrait empêcher son ex-club perwézien de fêter un second titre consécutif. "Il suffit d’analyser les statistiques et mon expérience me fait dire qu’une équipe qui encaisse aussi peu va souvent au bout. À moins d’un gros couac, je ne vois pas le titre leur échapper et c’est tout ce que je souhaite à mon ami le Président Stéphane Lacourt. La RULO possède un coach très compétent et une équipe solide capable de battre tout le monde. Genappe devrait se mêler au titre également et en plus de son duo de feu en attaque et de son staff de qualité, on sent que c’est un club qui ne veut pas en rester là. Grez propose un football chatoyant et si tu laisses jouer cette formation, tu es certain de te faire marcher dessus mais nous aurons les armes pour les ennuyer ce dimanche. Pour la RUTB, c’est une équipe très joueuse qui doit encore grandir car elle manque d’expérience."