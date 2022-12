Victoire facile de Limal/Ottignies

En nationale 3C messieurs, Guibertin s’est incliné 1-3 (21-25, 25-23, 17-25, 19-25) face à Brussels Volley. " Nous étions privés des services de Thomas Maquet, Jonas Renson est toujours blessé à la main. Les deux premiers sets ont été très serrés, on ne commettait pas beaucoup de faute. Iwan Verelst, le passeur adverse, a beaucoup joué avec l’opposite Wim Tormans. À partir du troisième set, nous ne sommes plus parvenus à mettre nos adversaires en difficulté. C’est devenu très compliqué, on ne savait plus faire le point ", signalait Robin de Wergifosse, capitaine des Guibertins.