(27-25, 25-22, 25-23).

CHAUMONT: Olivier Rossillon, Pierre Schmitt, Thibaut Hermant, Dylan Feron, Stephan Crabbé, Alexandre Collinet, Bernard Schmitt, Dimitri Bonnevie, Mathias Feijtel, Liam Kingma, Quentin Gusbin, Antoine Deleu, Diego Nollet, Robin Cormont.

WALHAIN ; Florian Barthélemy, Nicolas Walch, Maxime Dupuy, Ludovic Lallmahomed, Vincent Hamelryckx, Benoît Art, Damien Bouvier, Michel Hourlay, Bastien Delvaux, Romain Nehbi, Emmanuel Tournay, Pierre-Louis Hamelryckx, Aurélien Dupuy.

Les deux équipes se devaient de réussir un résultat à l’occasion de ce derby. Walhain est lanterne rouge avec cinq points, Chaumont est septième avec quatre points de plus. Les Walhinois ont jusqu’ici perdu neuf sets de deux points pour deux sets gagnés par le plus petit écart. Ils éprouvent des difficultés à terminer les matchs en leur faveur.

L’histoire s’est répétée pour Walhain à Chaumont. Après avoir opéré un double changement en faisant monter Michel Hourlay et Romain Nehbi, les visiteurs ont pris l’avance jusqu’à 22-23. Walhain a bénéficié d’une balle de set (23-24), sans pouvoir la mettre à profit (27-25).

Les deux manches suivantes ont été très serrées. Les Walhinois ont avancé à 3-8 au deuxième set avant un retour des visités. Chaumont a gagné le set sur un block de Dimitri Bonnevie (25-22) et encore la troisième manche sur un ace d’Olivier Rossillon à 24-23 (25-23). "La victoire n’a pas été facile, Walhain a une bonne équipe. Nous étions sans doute un peu plus complets. Nos doubles changements avec les montées de Mathias Feijtel et Liam Kingma ont porté leurs fruits. Ils sont bien montés au jeu", indiquait à l’issue de la rencontre, Stephan Crabbé.

Du côté de Walhain, c’était la désolation. "Je me demande ce qu’il faut faire. J’essaie tous les changements possibles mais cela ne fonctionne pas", indiquait le coach walhinois, David Ittelet.

Walhain, privé de passeur

Walhain a terminé le match avec Michel Hourlay à la passe, Florian Barthélemy s’est blessé à la cheville au troisième set. "Bastien Delvaux est aussi blessé. Je n’ai plus de passeur", indiquait encore David Ittelet.

Nicolas Art, passeur la saison dernière, était spectateur dimanche. Va-t-il reprendre du service ?