Limal Wavre veut dynamiser son recrutement

Limal Wavre compte 56 jeunes de moins de 19 ans. Une vingtaine d’entre eux sont débutants. "Les débutants s’entraînent deux fois par semaine. Ils ont entre huit et douze ans. Après ces stages, nous affilions entre six et dix joueurs. Malheureusement, nous perdons 30% d’entre eux en cours de route", explique Roberto Galdon, entraîneur au club.