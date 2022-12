Le Maroc de Momo Zeroual défie l’Espagne

Mohamed, comment vivez-vous cette Coupe du monde ?

J’essaie de suivre un maximum de matches et c’est le cas. Quand je ne suis pas au travail ou à l’entraînement, je suis devant ma télévision.

En faisant abstraction de l’extra-sportif et de tout ce qui tourne autour de son organisation, comment trouvez-vous ce Mondial au Qatar ?

C’est une belle Coupe du monde avec pas mal de surprises. Les nations ont augmenté leur niveau de jeu et ce n’est pas un hasard si les cinq continents sont représentés au stade des huitièmes de finale. Même les pays africains sont de plus en plus performants.

« La France reste favorite »

Quels pays vous ont le plus impressionné jusqu’à présent ?

J’aime beaucoup le jeu des Espagnols. Le Japon m’a aussi impressionné. Et puis, il y a la France, qui reste favorite. Quand je vois qui se retrouve sur le terrain et les solutions qui sont sur le banc, c’est du très costaud.

La Belgique n’a pas fait long feu au Qatar. Surpris ?

Cela fait quelques années que je ne suis plus fan du style de jeu proposé par la Belgique et son entraîneur. J’aurais été content si la Belgique s’était qualifiée avec le Maroc mais j’ai vu des joueurs qui manquaient d’envie et qui se sont retrouvés dans une mauvaise dynamique. La Belgique m’a déçu.

Au contraire du Maroc…

C’est du costaud. Quand Vahid Halilhodzic entraînait l’équipe, je n’étais pas très optimiste car c’était un entraîneur qui n’imposait pas un style de jeu, un peu comme Martinez. Je préférais le Maroc du temps d’Hervé Renard. Mais depuis l’arrivée de Walid Regragui, l’équipe croit à nouveau en ses qualités et ose beaucoup plus.

Cette après-midi, Maroc-Espagne s’annonce très chaud.

Je m’attends à un très bon match, avec beaucoup d’intensité. Le Maroc va en tout cas tout donner. Sur papier, l’Espagne est très forte et développe un très bon football mais si les qualités sont plus à mettre du côté de l’Espagne, les Marocains y mettront tout leur cœur.

Pour en revenir à votre situation personnelle, content de votre saison à Ganshoren ?

Oui. On a connu des débuts compliqués mais on a maintenant mangé notre pain noir et l’objectif est de bien terminer le premier tour. Je me sens de mieux en mieux et je suis maintenant bien remis de mon opération au ménisque réalisée en avril dernier.

Un petit mot sur votre attachement au BW ?

Mes anciens clubs vivent bien. Je suis juste triste que Wavre n’existe plus. J’ai vécu deux très belles années là-bas et c’est un club avec toute une histoire derrière qui a disparu. Aujourd’hui, je suis les résultats de Grez-Doiceau où évolue Younes Albahtouri qui est de ma famille. Je regarde aussi ce que fait Perwez où je connais pas mal de monde ainsi que Chastre où joue mon frère Samir.

« Perwez ? Les hommes mentent mais pas les chiffres »

Vous parlez de Perwez. N’avez-vous pas eu l’occasion de rejoindre le club il y a quelques mois ?

J’ai effectivement eu plusieurs contacts mais comme j’avais l’occasion de rester en nationale, j’ai décliné.

À la vitesse où vont les choses, Perwez y sera bientôt…

Ils sont bien partis et ce club a vraiment bien géré ses transferts. Je sais que Christophe (NDLR : Mortier, le coach) est critiqué mais jusqu’à preuve du contraire, Perwez n’a cessé de progresser depuis son arrivée au club. Et ils sont toujours là, bien occupés en tête de la P1. Les hommes mentent mais pas les chiffres.