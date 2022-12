Quarts temps: 18-28, 23-14, 23-12, 16-26.

BRAINE 2001 : Minnen 2, Renard 5 (1x3), Vincent 5, Baeyens 8, Toubeau 22 (3x3), Modestus 11 (3x3), Timmermans 9 (2x3), Van Camp 18 (1x3), Lardinois 9 (1x3).

Dix-neuf points, c’est la différence salée encaissée par les Braine 2001 à Schaerbeek le 30 octobre dernier. On était donc en droit de s’attendre à un sursaut d’orgueil de la part des Brainois pour la réception du Canter samedi soir dans ce choc de l’élite provinciale.

Mais la tendance ne s’est pas inversée. Dès l’entame du match, on constatait une certaine nervosité dans le chef des Brabançons, coachés – une fois n’est pas coutume – par l’assistant-coach Didier Hoofd. Les locaux commettaient pas mal de pertes de balle et échouaient sur leurs tentatives offensives, oubliant le repli défensif, et permettant aux Bruxellois de dérouler en contre-attaque. Un shoot on the buzzer de Modestus limitait toutefois la casse dans ce premier quart temps (18-28). "Malgré notre avance de 12 points, Braine est revenu en force et a même compté un avantage de 15 points dans le troisième quart temps, commentait le Schaerbeekois Uthant Awuah. Quelques changements nous ont permis de réduire un peu la donne et de revenir au coude à coude à la fin du match. Nous avons converti une contre-attaque à 6 secondes de la fin, mais Braine a encore égalisé. Je pense que nous étions plus frais physiquement en prolongation, et qu’on a réussi à enfin contenir leurs shoots à 3 points, ce qui nous a permis d’émerger de ce match piège."

« On était cramé pour la prolongation »

Même analyse du côté du capitaine Brainois Michaël Renard: "Notre changement défensif dans le deuxième quart temps, combiné à une plus grande agressivité, nous a donné le momentum jusque dans le troisième quart temps. Malheureusement, on a commencé à lâcher physiquement dans le dernier acte, et à précipiter contre la zone proposée par notre adversaire. À 76-76, on a raté un panier qui a offert un contre. Heureusement, Sébastien Toubeau marquait sur un shoot pour arracher la prolongation. Mais à ce moment du match, nous étions complètement cramés et incapables de produire un basket de qualité. C’est dommage car il y avait la place pour la victoire contre un adversaire dense et bien coaché. On peut néanmoins parler d’une bonne défaite en ce sens, contrairement au match aller où on s’est pris vingt points dans la vue. Le Canter et le Speedy sont les deux favoris pour le titre à mes yeux."

L’objectif pour des Brainois demeure d’aller le plus loin possible en Coupe de Brabant et en play-off.