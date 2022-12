D3 ACFF: Tanguy Beaupain et Lou Wallaert refont le derby entre Jodoigne et Braine

Messieurs, qu’avez-vous pensé du match et le résultat est-il logique ?

Tanguy Beaupain: On est bien rentré dans le match avec 30 premières minutes très intéressantes dans la circulation du ballon et de la présence offensive et défensive mais la suite fut moins bonne. Quand on mène 2-0 à domicile, je considère comme une faute grave le fait de s’être fait rejoindre de la sorte et le match nul me laisse un goût amer. Au même titre que le match précédent à Monceau où leur but égalisateur tombe aussi en fin de rencontre. On devait prendre six points lors de nos deux derniers matches et ce partage contre Braine sonne comme une défaite. À 2-0 à domicile, on doit être plus costauds et ils ne peuvent pas revenir.

« Wallaert: Un bon point pour le mental »

Lou Wallaert: Dans l’ensemble, c’est plus ou moins logique au vu de la physionomie du match. On s’est fait bousculer en première mi-temps par leur système de jeu qu’on n’arrivait pas bien à contrer. Même s’ils n’ont pas été très dangereux sauf sur l’occasion où ils marquent. On a bien redressé la barre en seconde période en étant plus agressif dans les duels et plus présent sur les deuxièmes ballons, ce qui nous a permis de créer plus d’occasions. En espérait un meilleur résultat au départ mais quand on est mené 2-0 à la 75', c’est quand même un bon point pour le mental.

Votre avis sur votre adversaire ?

T.B.: Ils ont fait un bon mach et sont venus jouer avec leurs armes mais on les a remis nous-même dans le match. On les avait joués en Coupe ces deux dernières saisons et Braine reste une équipe joueuse dont le classement ne reflète pas leurs qualités car le danger peut venir de partout.

L.W.: C’est une équipe costaude dans les duels avec de grands gabarits et deux joueurs très actifs et rapides sur le flanc gauche qui sont de bons manieurs de ballon.

Si vous pouviez transférer un adversaire à la trêve ?

T.B.: Leur n° 77 (Coulibaly) qui joue sur le flanc gauche. C’est mobile, costaud, et je l’ai trouvé très intéressant.

L.W.: Leur flanc gauche Azzouzi qui apporte beaucoup de percussion balle au pied.

« Beaupain: 4/10 pour un premier tour insuffisant »

Le premier tour est terminé. Si vous deviez donner une note/10 à votre équipe, laquelle serait-elle ? Et pourquoi ?

T.B.: 4/10. C’est insuffisant dans le sens ou l’on a bien commencé le championnat, on était en tête du classement après cinq matches, puis plus rien ne s’est passé. On alterne trop le très bon et le très mauvais, on ne peut pas être satisfaits de nous car avec l’équipe que l’on possède cette saison, on devrait se retrouver bien plus haut.

L.W.: 5/10. Je vais donner la moitié car avec ce qu’on a sur le papier, on aurait dû faire mieux. On a joué un peu de malchance par moments tout comme on n’a pas été épargné par certaines décisions arbitrales, mais on ne doit pas tout remettre là-dessus car nous n’avons pas concrétisé les occasions à tous les matches. Ce n’était donc pas un bon premier tour et on aura à cœur d’en faire un gros deuxième.

Il vous reste deux matches à jouer avant les fêtes. Que doit viser votre équipe lors de ces deux rencontres ?

T.B.: On reçoit Manage puis on va à Mons, deux gros cadors de la série. Comme on l’avait emporté à Manage au match aller, ils nous rendront visite revanchards et ce sera à nous de montrer qu’il doit être compliqué de venir jouer à Jodoigne. On doit prendre les trois points dimanche pour ensuite nous rendre l’esprit tranquille à Mons, l’équipe qui m’a le plus impressionnée depuis le début du championnat. On a besoin de points et on vise le 6/6.

L.W.: Tamines et Monceau ne sont pas loin au-dessus de nous, on doit donc viser le 6/6 avant de se reposer puis repartir de plus belle pour remonter au classement et pourquoi pas décrocher une tranche.