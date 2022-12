D2: Giusto a inscrit un but de toute beauté à Meux

Il s’agit de son cinquième but de la saison, "le plus beau. Je mets une belle lucarne à Namur mais celui-là, individuellement, c’est le plus beau"

Mais il ne rapporte malheureusement pas les trois points espérés par le clan brabançon qui les avait encore en mains à l’entame des arrêts de jeu. "On savait pourtant que Meux était fort dans les duels aériens et qu’il fallait éviter au maximum de concéder des phases arrêtées et des corners mais c’est comme ça que Meux marque ses deux buts et il s’est passé ce qui s’est passé."

Maintenant, il faut savoir qu’avant le 1-2 signé Giusto, la RUTB n’avait pas hérité de la moindre occasion en seconde période. "C’est pour ça que le coach m’a fait entrer, pour que j’apporte de la vitesse. Le petit terrain n’était pas évident à jouer et le match assez fermé et j’ai essayé d’apporter quelque chose."

Mission accomplie mais au final, la RUTB n’a pas su conserver son avantage d’un but. "Ce sont clairement deux points perdus plutôt qu’un point gagné. On reste malgré tout dans une bonne dynamique mais après avoir battu les premiers, on s’était dit qu’il fallait confirmer pour nous rapprocher de Warnant et on est plus déçus que contents du point. On reste sur une série de neuf matches sans défaite, c’est bien, mais avec malgré tout un goût amer de ne pas avoir gagné à Meux."