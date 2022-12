La Hulpe entame très mal la rencontre et un gros passage à vide de vingt minutes se paie cash au marquoir avec une équipe de Boitsfort qui n’en demande pas tant pour mener 0-2. Mais la réaction des locaux est bonne, La Hulpe réduit l’écart avant la mi-temps avant de prendre le dessus en seconde période avec deux buts supplémentaires synonymes de victoire.

Restait ensuite à bien fermer la porte, ce qui fut très bien fait au cours des dix dernières minutes. "Cette victoire était importante car elle nous permet de casser une spirale négative, apprécie Arnaud Lambert. On entame bien le second tour grâce à une équipe solidaire."

Ottignies1 Crossing B4

Le but d’Ottignies par Hubert.

Méné 0-2 à la mi-temps, Ottignies a réduit l’écart à la reprise avant que le Crossing ne reprenne ses distances. Au final, il n’y a pas eu d’exploit face au leader.

"On a joué avec l’effectif qu’on avait, on était déjà mieux armés qu’à l’aller où l’on avait ramassé du 8-1 là-bas, remarque Stéphane Wille. Mon équipe est maintenant plus compétitive, on a joué, mais des petites erreurs nous ont fait mal. On sait ce qu’il nous reste à travailler pour les semaines à venir mais il y a du positif à retenir."

Stade Everois B5 Huppaye B0 (fft)

Huppaye B ne s’est pas déplacé à Bruxelles hier après-midi. "On n’était que neuf joueurs pour aller à Evere et déclarer forfait était la meilleure solution, du moins la moins mauvaise, regrette Christopher Duchêne. C’est malheureux et le deuxième tour sera long."

Walhain B2 Saint-Michel B4

Les buts de Walhain par Van Den Broeck et Renier sur penalty.

Malgré la défaite, c’est un coach de Walhain satisfait de ses joueurs que l’on retrouvait à l’issue de la rencontre. "On est dans la continuité des semaines précédentes en termes de combativité et la mentalité affichée. En seconde période, on a réussi à bien contrer nos adversaires, après une première mi-temps plus délicate. on a réussi à hausser notre niveau de jeu, sans pour autre parvenir à concrétiser nos occasions. Même après avoir été menés, les joueurs n’ont pas baissé les bras et on a posé problème à Saint-Michel jusqu’au bout de la rencontre."

RW Woluwe6 Bierges0

Dans le chef de Sébastien Gossens, le coach biergeois, la lucidité était de mise après la défaite chez le leader. "On était mené 2-0 à la mi-temps, avant d’en prendre quatre de plus en seconde période. Nous sommes tout simplement tombés sur plus fort que nous. Il n’y a rien de plus à dire. On savait qu’on n’avait pas grand-chose à espérer, soyons clairs, mais les joueurs se sont donnés à fond et finalement je pense que c’est cela le plus important. On ne doit pas avoir de regret."

Incourt B1 Rixensart B11

Victoire assez facile du côté de Rixensart B face à Incourt qui, à en croire leur entraîneur Lorenzo Richiusa, aurait pu alourdir bien plus la marque. "Avec toutes les occasions manquées, nous aurions pu au moins doubler notre capitale buts. Cette rencontre était aussi l’occasion de donner un peu plus de temps de jeu aux joueurs qui jouent moins. On a pu intégrer des jeunes et continuer notre travail de fond dans l’intégration de nos jeunes dans l’équipe. C’est positif."

Du côté d’Incourt B, c’est une nouvelle défaite sur un score fleuve.

Stéphanois B2 Polonia Limelette2

Les buts de Stéphanois par Dury et Ribeiro sur penalty.

Stéphanois B réalise un bon partage face à l’expérimentée équipe du Polonia et continue son bonhomme de chemin comme l’apprécie le coach Thierry Baton. "Ce fut un match très engagé dans lequel mes jeunes joueurs ont réussi à rivaliser avec des adversaires très expérimentés, dans le bon comme le moins bon sens du terme. On concède deux buts sur des erreurs de jeunesse mais cela fait partie de notre apprentissage, on doit l’accepter."