Après la grosse mise au point effectuée en semaine, Ophain a pris son premier point depuis le 23 octobre. "On leur offre un penalty en premier mi-temps sur une main involontaire puis, comme d’habitude, on a perdu un peu le fil du match et c’est resté bloqué sur 0-1 jusqu'au repos, relate Michaël Ervier (T1). La reprise s’est beaucoup mieux passée, on a réussi à égaliser et on pensait passer au-dessus mais on a rencontré un gardien qui a livré le match de sa vie."

Du côté de l’AFC, "on n’est pas mécontent du point même si on espérait gagner, avoue Fabrice Deman (T1). Première mi-temps assez équilibrée où l’on mène au score puis eux reviennent logiquement en nous ayant dominés en termes d’occasions. Notre gardien a sorti une bonne deuxième mi-temps même si le leur a fait quelques arrêts à la fin."

Ixelles B – Clabecq 0-6

Buts: Ysebaert (0-1, 13'), Fares (0-2, 30'), Lalous (0-3, 35'), owngoal (0-4, 43'), Ysebaert (0-5, 78'), Goeres (0-6, 90').

C’est en première période que le leader clabecquois a fait la différence avec un quatrième goal tombé sur un coup-franc dévié. "Ce fut un peu plus compliqué à la reprise mais notre gardien a fait un bon match, indique Samuel Bruno (T1). Je pense qu’on a fait notre boulot car ce n’est jamais facile d’aller là-bas un samedi soir. On a marqué chaque fois qu’on a accéléré et il faut encore une fois souligner la bonne mentalité du groupe."

Léo B – Waterloo B 3-2

Bu ts: Pérignon (1-0, 15'), Diallo (1-1, 17'), Ferreira (2-1, 38'), Vungbo (3-1, 70'), Pérignon (3-2, 89').

Nouvelle défaite pour les Waterlootois qui tombent du podium. "On a marqué en premier mais cette première mi-temps fut compliquée car notre adversaire a mis beaucoup de pression et il est revenu, analyse José Ngoyi (T1). Ça allait déjà beaucoup mieux à la reprise avec pas mal d’occasions mais qu’on n’a pas su concrétiser. Et quand on ne marque pas, c’est difficile de gagner un match d’autant qu’eux ont été efficaces."

Ganshoren B – Villers B 7-1

Le but de Villers par Goffaux.

Match à oublier pour les visiteurs. "On encaisse un premier but après quarante secondes de jeu, on n’était pas dedans mais ce n’était que 2-0 à la mi-temps, note Frédéric Vandekerkhoven (T1). Là, on pense à changer le système mais on se prend le 3-0 à la 46' et ça nous met le moral dans les chaussettes. On a développé une belle phase et marqué un but, ce qu’on aurait dû faire pendant nonante minutes, mais là on n’avait rien à revendiquer."

Genappe B – Etterbeek B 1-2

Buts: Dari (0-1, 24'), Baligant (1-1, 56'), Dari (1-2, 80').

La pièce n’est pas tombée en faveur de Genappe. "On est déçu d’avoir perdu car ce match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre avec pas mal d’occasions. On arrive à égaliser puis on prend ce deuxième but à la fin mais même si un nul aurait été plus juste, on a bien lutté par rapport à la lourde défaite du match aller et on reste dans une spirale positive", rassure Gary Illegems (T1).

Waterloo Lion’s – R. White B 5-1

Buts: Booka (1-0 et 2-0, 18' et 28'), Rachem (3-0, 40'), (3-1, 60'), Ohindo (4-1, 70'), Fdil (5-1, 80').

Score un peu sévère en faveur des Lion’s.

"On a dominé ce match mais sans être dangereux dès le départ et on a profité d’une perte de balle pour faire 1-0, explique Alain Nzanza (T1). À partir de là, on sentait qu’on était au-dessus et il n’y a pas vraiment eu match même si on s’est laissé un peu endormir en début de seconde période et que l’adversaire a joué le jeu à défaut de pouvoir compter sur de bons atouts offensifs."