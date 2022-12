Ittre a dû patienter jusqu’en fin de match pour remporter ce derby sur un corner et une tête de Fenton déviée par Carpent. "On a vu de nombreuses occasions et cela aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, souligne le T2 local, Jonathan Decooman. On avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score mais on s’est un peu relâché dans la foulée. Cela dit, le plus important était la victoire que l’on dédie à notre coach Gaëtan Sempoux, absent ce dimanche, ainsi qu’à notre capitaine, Quentin Bernard, qui est devenu papa."

Juste après l’ouverture du score sur un centre de Fenton bien coupé par Chabeau, Hoogstoel a remis les compteurs à égalité en profitant d’un coup-franc mal dégagé par la défense.

Plus présent dans l’impact physique au retour des vestiaires, Nivelles aurait pu passer devant mais Denuit et Lopez se heurtaient à la vigilance de Devreux tandis que les essais Lambotte, Benallal et Léonard manquaient de précision. Le même Léonard loupant un but tout fait à la 78'.

Après des tentatives avortées pour Diallo à deux reprises et Orban, Ittre finissait par émerger sur phase arrêtée après une claquette d’Heraly sur un envoi de De Waele, mais les Nivellois n’auraient pas volé le nul. "Match fort équilibré que l’on aurait même pu remporter après avoir galvaudé pas mal d’occasions dont plusieurs en début de seconde mi-temps, analyse Patrick Longfils (T1). C’était difficile de construire sur ce terrain mais on a prouvé qu’on pouvait faire de bonnes choses et si je suis déçu pour mon groupe qui a été accrocheur, je ne le suis pas dans la manière."