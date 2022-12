Trois exclusions lors de la rencontre, une du côté de Wavre Limal (Moermans 2J., 69') et deux du côté de Jodoigne (Degeest 2j. 88' et Fortemps 2j. 89'), Pourtant, la rencontre était bon enfant selon le T1 Ronald Michiels. "Ce n’était pas du tout un match agressif. C’était des faits de jeu. C’est une victoire capitale pour nous pour ne pas se faire distancer et pour rejoindre doucement les équipes dans le ventre mou. La victoire est d’autant plus savoureuse qu’on se retrouve à dix à 20 minutes de la fin et on obtient quand même un penalty dans les dernières minutes. C’était pour nous cette fois-ci."

Du côté de Jodoigne, le T1 Martin Dehut constate que son équipe a du mal à sortir de sa mauvaise passe. "La défaite n’est clairement pas méritée. On mange notre pain noir. En ce moment, on n’a rien pour nous . Mais on a bien remis tout en place en seconde mi-temps. On est remonté, on a égalisé et on a continué à pousser. On avait vraiment tout en main pour le faire. En étant honnête, chacun a eu sa mi-temps, même si je trouve qu’on a été plus dangereux pendant la nôtre. Malheureusement, c’est tombé de l’autre côté."

Stéphanois – Villers4-0

Buts: Dequenne (1-0, 33'), Corveleyn (2-0, 49'), Delespesse (3-0 et 4-0, 67' et 74').

Le Stéphanois s’est rapidement remis du dernier match qui s’est clôturé par une défaite 2-5 contre Rebecq. "La défaite de mercredi a fait l’effet d’un électrochoc on dirait, lance d’abord le T1 Rénald Pansaerts. Nous étions supérieurs dans les duels et on était bien en place. On ne va pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué mais l’équipe semble apprendre de ses erreurs. Villers revient quand même naturellement sur le terrain après la pause avec l’envie de marquer. Mais au final c’est nous qui marquons un peu contre le cours du jeu. Mais l’équipe a vraiment bien maitrisé la rencontre."

Du côté de Villers, Frédéric Balan s’est contenté de dire sobrement: "Le Stéphanois mérite amplement sa victoire. C’est une vraie leçon d’humilité qu’on a pris. Un grand bravo à eux pour leur prestation."