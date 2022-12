Hassan RIani (T1) a renoué les liens avec son équipe en s’offrant un point face à Auderghem. "C’est vraiment un très bon résultat. Vu la physionomie du match, on mérite la victoire. On a bien bloqué et empêché Auderghem de jouer son jeu. En plus, on se crée des occasions assez rapidement dans la rencontre. C’est vrai qu’Auderghem a la possession mais sans être forcément dangereux. Donc je suis très content du résultat. C’est encore la preuve que quand on a l’envie, on peut battre toutes les équipes. Ce qui nous manque surtout, c’est la régularité dans les rencontres."

Un nul pas démérité non plus selon l’entraîneur d’Auderghem Jean-Claude Delmoitié. "Chastre s’est offert deux ou trois occasions dans le premier quart d’heure. On laisse passer l’orage et ensuite on prend l’ascendant dans le jeu. J’ai fait quelques changements tactiques pour bloquer Chastre après la pause et ça marche. Du moins jusqu’à leur but. Après, la rencontre est devenue assez débridée. Le nul est logique, mais pour notre marche en avant, on ne doit pas perdre bêtement des points. Mais il faut savoir que c’était un bon match de football avec deux bonnes équipes sur le terrain."