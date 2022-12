Arbitre: Stevenne A.

Cartes jaunes: Clément, Mampwini.

Buts: Es-Sadiki (1-0, 8'), Boets (1-1, 36' sur pen.) Es-Sadiki (2-1, 76')

SAINTES: Van Zele, Diaz, Asaidi, El Bakkali, Es-Sadiki (90' Kabou), Basbas (71' Labiad), Parello, Rifi, Reis Dos Santos, Clément (46' Thielemans), De Pascale (59' Casellas)

OPHAIN: Meinguet, Duquenne, Gillis (80' Colla), Thiry, Huby (70' Matondo), Barbieux (64' Bonanno), Vander Auwera, Mampwini, Boets, George, Dolmen.

Alors que peu d’éléments étaient réunis ce dimanche après-midi pour vivre une belle rencontre de football, principalement avec un terrain très compliqué à jouer, et qui ne permettait à aucune des deux équipes de pouvoir combiner et de jouer au foot, nous aurons tout de même vécu une première mi-temps animée, notamment grâce à un but tombé assez tôt dans la rencontre, suite à un corner retombé dans les pieds d’Es-Sadiki, qui ne se fera pas prier pour faire 1-0.

Une ouverture du score qui aura le don de réveiller Ophain, qui réagira en se créant plusieurs belles opportunités, jusqu’à la demi-heure de jeu, où Boets égalisera finalement sur penalty après une faute commise sur Huby.

La seconde période verra Ophain remonter sur le terrain avec des ambitions et l’envie de bien faire, sans pour autant être capable de se montrer réaliste dans le dernier geste. Et on le sait, dans ces cas-là, c’est bien souvent l’adversaire qui en profite. Un constat qui se confirmera une fois encore, lorsqu’à un quart d’heure du terme, suite à un mouvement bien construit, Es-Sadiki reprendra un centre de la tête pour placer la balle hors de portée de Meringuet.

Un but qui permettra à Saintes de gérer la fin de rencontre et l’emporter après une partie plus que disputée, comme l’expliquait Dorian Nizot, le coach de Saintes. "On a assisté à un vrai match de P2, dans lequel les duels étaient omniprésents, sur un terrain compliqué et à l’issue duquel l’équipe la plus battante l’a emporté. on avait bien entamé la rencontre, puis on est tombé dans le jeu d’Ophain, en opérant avec des longs ballons. Il nous a suffi du bon geste au bon moment dans le rectangle que pour l’emporter. On mérite cette victoire qui fait du bien après quelques semaines plus compliquées."

Un sentiment plus que contrasté dans le chef de Romuald Lecocq, entraîneur des Ophinois. "Ça n’est clairement pas la meilleure équipe qui a gagné. On a oublié de tuer le match quand on en a eu l’opportunité, et lorsqu’on est mené à Saintes, à quinze minutes de la fin, on sait que cela devient mission impossible. C’est une défaite qui fait mal car Saintes n’a absolument rien montré."