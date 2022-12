(25-22, 18-25, 25-20, 19-25, 15-5).

Les Limaloises se déplaçaient en effectif limité dimanche soir à Waremme, la seule équipe invaincue en Nationale 2A.

Les visiteuses espéraient pouvoir aligner Lola Lo Guato au poste quatre. "Elle avait encore une douleur au mollet. Nous n’avons pas voulu prendre de risque. Elle est montée quelques fois en position arrière mais elle ne pouvait pas attaquer", indiquait l’entraîneur Jérôme Spenders, qui n’avait pas pu entraîner l’équipe mardi dernier. "J’ai quatre blessées, il y avait en plus des malades. C’est la première fois que cela m’arrive dans ma carrière d’entraîneur", souligne-t-il.

Malgré cela, Limal/Ottignies a pris un point à Waremme, ce n’est donc pas un mauvais résultat en soi. "Non, mais c’est frustrant. Avec une équipe complète, le résultat aurait sans nul doute été tout autre. Nous avons connu des hauts et des bas dans la rencontre. Nous avons parfois craqué en réception et avons manqué de percussion en attaque lorsqu’il fallait faire le point. Cela nous a coûté la victoire."

Les visitées ont très mal démarré le cinquième set. "Nous avons pris l’eau en réception dès le début du set."

Les Brabançonnes ont maintenant deux points d’avance sur Waremme et trois points sur Namur mais ces deux adversaires ont respectivement joué un et deux matchs de moins. "La trêve va nous faire du bien pour retrouver un effectif au complet. Nous ne jouons plus avant le 29 janvier 2023", indiquait encore Jérôme Spenders.