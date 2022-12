Buts: Wijnants (1-0, 9'), Labro (2-0 et 3-0, 33' et 60'), Goetynck (3-1 et 3-2, 63' et 65'), Geens (4-2, 70'), Labro (5-2, 75'), Verstraelen (5-3, 80').

Chastre n’est pas passé loin d’un exploit en revenant à 3-2 en l’espace de cinq minutes puis à 5-3 alors que les visiteuses évoluaient à dix depuis l’exclusion d’Houbrix après le 4-2. "L'adversaire a évolué à douze en raison d’un arbitrage catastrophique qui nous sanctionnait à chaque faute. Au total, on a reçu sept jaunes dont une rouge et tous les membres de notre staff ont été avertis", déplore le coach, Michaël Verstraelen dont la formation a de nouveau fait mieux que se défendre ce samedi. "Je ne sais pas si on aurait pu aller plus loin à onze mais après un premier quart d’heure compliqué, on n’était pas mal. On est bien revenu après l’heure de jeu puis on a commis deux petites erreurs défensives. Mais même si on reste encore bloqué à zéro, je suis content de l’organisation, il y a eu de belles choses et j’ai vu onze guerrières sur le terrain."

Point négatif, Houbrix et Bernard seront suspendues face à Zwevezele.