Le cyclo-cross d’Hélécine fait recette

Le tracé proposé par les organisateurs était ludique, varié, et avec un degré de difficulté technique bien assez élevé même si certains en veulent toujours plus. "On me dit que c’est trop étroit, déplorait Hervé Maho en début de journée, alors qu’il était au four et au moulin pour que tout se déroule au mieux. Moi, j’ai été coureur, et quand j’avais envie de dépasser, je dépassais ! Chaque circuit à ses spécificités. Nous, on fait au mieux ici avec ce que l’on a…. Savoir dépasser, c’est aussi de la technique."

Des organisateurs qui ont été amenés à tout prévoir puisque rien n’existait sur le site. "Je croise les doigts que le groupe électrogène tienne le coup, car ici, il n’y a pas d’électricité. On a monté le chapiteau, il est bien utilisé, surtout avec ce froid glacial ce matin."

Mais si certains cyclistes ont visiblement froid avant le départ, une fois la mise en route, il n’en est plus rien. Le gros succès populaire plaît aux spectateurs. Ce sont les plus jeunes qui entame la journée. Et ils sont très nombreux.

La première course, pour les U8/U9 et U10 rassemble 43 participants. Le long du parcours, il y a du monde. Les parents, les grands-parents, la famille, les amis, les plus jeunes étaient là pour ce moment de fête.

Du côté Brabançon wallon, les Blancs Gilets étaient bien représentés chez les plus jeunes, avec un doublé chez les 2015 et un triplé chez les 2016. Il fallait voir les juniors à l’œuvre pour retrouver d’autres coureurs de la dixième province en haut de l’affiche. L’Orpois Tom Vuylsteke a pris la troisième place alors que le coureur de Beauvechain Mathias Mensaert terminait quatrième et un peu déçu. "Le tracé était bien trop court et surtout, pas assez large, même si je suppose que l’organisateur fait en fonction de l’espace disponible. Dépasser était vraiment mission impossible. Dommage car les autres épreuves du Challenge Bensberg sont très plaisantes. Je me souvenais d’Hélécine où j’y avais roulé en 2016 lorsqu’il y avait eu le championnat de Belgique au domaine provincial. C’était super chouette, un des plus beaux parcours que j’avais eu l’occasion de rouler !"