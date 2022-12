La Wavrienne Clara Demillecamps et son chien Flash sont champions de Belgique

Elle l’espérait, elle l’a fait ! La Wavrienne Clara Demillecamps et son chien Flash sont devenus champions de Belgique à Olen ce week-end. Un soulagement pour la jeune fille. "Le samedi ça allait encore au niveau du stress, mais dimanche j’ai un peu souffert de cela. J’avoue que je n’ai pas trop aimé le parcours car il y avait beaucoup de lignes droites alors que je préfère plus de technique… Heureusement qu’avec Flash on a une bonne vitesse de pointe. J’ai en tout cas tout donné."