(19-25, 20-25, 15-25).

Audry Frankart, le coach des Guibertins, était confiant avant la rencontre de ce week-end en nationale 2B. "Esneux a un style de jeu qui nous convient bien. Techniquement, cette formation est plus faible que nous", indiquait-il tout en sachant que son équipe devrait jouer un bon match pour s’imposer. "Esneux a gagné la semaine précédente contre Genk, le favori de la série, que nous rencontrerons dimanche prochain. L’opposite de Genk serait visiblement blessé."

Les Guibertins ont sorti une grosse prestation samedi soir. "Nos trois ailiers, Simon Ravet, Noé Laloux et Loïc Bernar se sont montrés très performants. Nous avons réussi quatorze blocks, soit près de cinq par set, alors que notre moyenne est de deux blocks par match. En réception, nous étions très stables", poursuit Audry Frankart qui sait que ses joueurs doivent encore travailler le service.

Double changement payant

Les visiteurs ont dominé les échanges à Esneux si l’on excepte le milieu de deuxième set. "Nos adversaires sont revenus de 12-17 à 17 partout. J’ai alors effectué un double changement en faisant monter Julien Plapp et Sam Hanon. Leur montée au jeu nous a permis de débloquer la situation. Nous n’avons ensuite plus été inquiétés. Nos adversaires ont commis plus de fautes que nous."

Guibertin est en tête, avec trois points de plus que Genk, qui a joué un match de moins.