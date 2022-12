Arbitre: Quentin Malhaise.

Cates jaunes: Denayer, Tepe, Van Onsem.

Buts: Rouffignon (0-1, autogoal, 27’), Rouffignon (1-1, 52’), Giusto (1-2, 81’), Moors (2-2, 91’).

MEUX: Paulus, Mazy, Boreux, Van Hyfte, Rouffignon, Palate, Rosy (90’ Coquelle), Smal, Baudoin, Marion (81’ Moors), Paquet (77’ Kinif).

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Delhaye, Denayer, Patris, Taroli (76’ Butera), Garlito, Leite (63’ Giusto), Migliore (71’ Van Onsem), Lkoutbi (85’ Afallah), Tepe, El Omari.

Chaque équipe a eu sa mi-temps. La première est pour Tubize qui domine copieusement son sujet face à une équipe de Meux à côté de ses crampons. "Si on est menés par deux ou trois buts d’écart, il n’y a rien à redire", concède Laurent Gomez.

Les visiteurs dominent copieusement les échanges avec de belles possibilités manquées par El Omari et Lkoutbi mais il faut un autogoal de Rouffignon qui se loupe sur un centre de Lkoutbi pour que Tubize soit devant à la pause. "C’est 0-1 mais on peut en mettre un ou deux en plus, remarque Mohamed Bouhmidi à la pause. Je pense que le système mis en place les a ennuyés, on est restés très calmes et très zen."

Dans le vestiaire d’en face, Laurent Gomez doit rectifier le tir. "On a eu trop de respect pour notre adversaire, on était inexistants et on défendait en reculant. Il fallait oser plus et dommage d’avoir attendu 45 minutes pour le faire et entamer le match."

On voit effectivement un autre Meux à la reprise et c’est au tour de Tubize d’être aux abonnés absents. Un coup de coin de Baudouin offre le but égalisateur à Rouffignon et ce n’est que logique. D’autant plus que De Bie doit ensuite sortir le grand jeu sur une frappe de Paquet puis Van Hyfte prappe sur le piquet et Rouffignon de peu à côté du cadre. On est plus proche du 2-1 que du 1-2 quand Giusto, monté au jeu quelques minutes plus tôt, déjoue tous les pronostics à dix minutes du terme. Sa traversée du terrain ballon au pied est spectaculaire et sa frappe croisée sans pardon pour Paulus. Tubize est repassé devant au moment ou on l’attendait le moins mais Meux ne méritait pas ça et Moors égalisait une deuxième fois dans les arrêts de jeu pour donner au score final une parité logique.

"Dommage les deux buts que l’on concède, deux buts à la Meux. On savait que s’ils devaient marquer, ce serait sur une phase arrêtée, une rentrée en touche ou un long ballon et c’est ce qui s’est passé. C’est frustrant après notre grosse première mi-temps mais on enregistre un neuvième match sans défaite et la belle série continue", pointe Mohamed Bouhmidi.

"Si je suis content du point ? Oui vu notre première mi-temps mais sur la deuxième, la pièce pouvait tomber de notre côté, enchaîne Laurent Gomez. Le nul est logique après un bon match entre deux équipes fort différentes."

Les bulletins des Tubiziens

De Bie (7), Delhaye (6,5), Denayer (6,5), Patris (6,5), Taroli (6,5), Garlito (6,5), Leite (6,5), Giusto (7), Migliore (6,5), Lkoutbi (8), Tepe (6,5), El Omari (6,5).