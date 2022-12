Quarts temps: 13-20, 10-17, 22-27, 13-13.

OTTIGNIES: Baillet 1, Barme 12, Demonceau 4, Kazadi 15, Dochez 2, Habimana 2, Haesendonck 5, Fonteyn 4, Vermylen 9, Snackaert, Hauet 2, Pirlot 2.

Il y avait des retrouvailles familiales au départ de ce quart de finale de Coupe de Belgique entre équipes de Régionale 1. Sévèrement touché par l’épidémie de Covid, l’ancien secrétaire Michel Paques était venu saluer tout un club heureux de le retrouver et honorer de sa présence pour ce match de gala. La joueuse ottintoise Ysaline Hauet saluait, elle, son oncle (Frank Brak) qui officiait en tant qu’assistant-coach sur le banc de Willebroek.

Au final, il n’y a pas eu de déchirement quarante minutes plus tard. L’équipe anversoise, qui compte dans ses rangs trois anciennes joueuses de TDW1, est apparue plus costaude physiquement et techniquement. Le Rebond a eu son momentum à 18-24 (14e), mais un triple brabançon a alors tourné autour du cercle, un lay-up a été loupé et une transition défensive oubliée. En moins de deux minutes, Willebroek était reparti à 18-31. Surtout, l’équipe anversoise soignait chaque détail et faisait payer cash chaque erreur ottintoise. À la mi-temps (23-37), Olivier Mulaba ne pouvait que constater: "Il y a du niveau en face, c’est fort dans tous les compartiments de jeu."

Même si Barme (10 points après la pause) et Vermylen revenaient à -11 (22e), elles devaient s’avouer vaincues face à plus fort: 58-77. Audrey Haesendonck reconnaissait la supériorité de l’adversaire mais était satisfaite de la réplique locale: "Cette L1 de Willebroek est plus forte que la TDW1 de Lummen que nous avons éliminée au tour précédent. Le coach l’avait visionné et nous avait préparés à leur dimension physique. Willebroek nous a dominés. Pour moi, l’expérience basket était la même, mais on a tellement dû faire preuve d’intensité, puiser de l’énergie tout du long qu’on a manqué de lucidité en attaque. On a loupé des shoots ouverts. On savait que ce serait dur et on voulait qu’il y ait match. Cela a été le cas. On s’est battu jusqu’au bout !"