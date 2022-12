Arbitre: Sacha Klein.

Cartes jaunes: Vanheukelom, Reuter, Deglas, Duga, Ladrière.

Buts: Beaupain (1-0, 23’), Azzouzi (2-0, 60’), Coulibaly (2-1, 74’), Deglas (2-2, 93’).

JODOIGNE: Bronckart, Vanheukelom, Puttemans, Azzouzi, Lallemand, Pohl (62’ Reuter), Beaupain (80’ Soriano), Olemans, Akhal, Congosto (46’ Gilles), Cassange (89’ Fotso).

BRAINE: Mwaso, Aragon, Samutondo, Deglas, Duga (46’ Roman), Lella (64’ Teirlinckx), Wallaert, Coulibaly, Buscema, Ladrière, Baras (46’ Kumba).

Jodoigne dispute une bonne première mi-temps. Braine aussi mais le réalisme est Jodoignois avec cette ouverture du score signée Beaupain après vingt minutes de jeu. Congosto passe à côté du 2-0 alors qu’en face, ce sont Buscema et Baras qui ne concrétisent pas. "C’est notre problème depuis le début de la saison. On joue bien mais on ne marque pas, regrette Henri Pensis durant la pause. Ce n’est pas par hasard que nous possédons la moins bonne attaque de la série."

À l’heure de jeu, le directeur sportif du club brainois ne sera pas plus rassuré quand Azzouzi, bien servi par Akhal, double la mise. Olemans passant ensuite tout près du 3-0, on sent Braine dans les cordes mais les troupes d’Olivier Suray ont le bon goût de continuer à jouer et de se créer des occasions. Buscema puis Roman en loupent à nouveau deux belles et on croit que la malédiction se poursuit mais quand Coulibaly réduit l’écart à un quart d’heure du terme, Braine se remet à y croire. À raison puisque dans les arrêts de jeu, Deglas arrachera une égalisation méritée, même si une dernière reprise de la tête de Puttemans sur la transversale aurait pu replacer Jodoigne devant sur le fil. Ce que Braine n’aurait pas mérité.

"Quand on est menés 2-0 à trente minutes de la fin, on est contents du point, mais Jodoigne a eu deux occasions qu’ils mettent au fond alors qu’on en a eu cinq ou six mais on a dû cravacher pour égaliser, remarque Olivier Suray. Cela reste notre plus gros problème et le même discours que je répète chaque semaine."

Du côté de Jodoigne, "ce sont clairement deux points de perdus, même si Braine a poussé en deuxième mi-temps, analyse Steve Dessart. Je pensais pourtant qu’on serait tranquilles si on faisait le break, ce que nous avons fait, mais après ça, je n’ai plus reconnu mes gars. Ils reculent, subissent, n’alignent plus trois passes et ne gardent pas la balle. Notre force est pourtant défensivement mais là, on a failli. Et je ne parle pas de la défense mais du collectif."

Ce point ne fait finalement les affaires de personne. "On n’est pas battus, on est toujours dans une spirale positive, mais on reste sur deux matches nuls après lesquels on devait avoir six points au lieu de deux", regrette encore Steve Dessart.

À Braine, "je retiens surtout l’envie du groupe qui s’est battu jusqu’au bout. À 2-0, il aurait pu baisser les bras mais il a continué à y croire", apprécie Suray.