« Spécial, de vivre une Coupe du monde en hiver »

Jeudi, c’est depuis le sol belge qu’il a vécu l’élimination face à la Croatie. "Triste résultat mais à qui jeter la pierre ? En tant que sportif, je sais que quelqu’un qui regarde ça de l’extérieur ne sait pas tout et n’a pas toutes les cartes en mains que pour juger ce qui se passe. Il est clair que l’on reste sur notre faim mais il y a certainement des raisons à ça. C’est surtout le match face au Maroc qui nous fait mal. Si on avait disputé ce match avec la même attitude que contre la Croatie, on parlerait autrement aujourd’hui. Maintenant, on ne peut que remercier les Diables pour tout ce qu’ils nous ont fait vivre et vibrer ces dix dernières années."

La Belgique éliminée, Xavier Daufresne a du mal à pointer un favori. "Au départ, j’avais misé sur le Brésil mais quand je vois jouer certaines équipes qualifiées comme le Japon ou le Maroc, j’ai l’impression que tout peut arriver. Dommage l’élimination de la Belgique mais je trouve que l’on vit une belle Coupe du monde, même si c’est spécial de la vivre en hiver."

Au niveau de son club, cela nous donne une organisation différente. "On ne peut rien proposer sur la terrasse ni à l’extérieur et l’horaire des matches ne nous permet pas d’organiser des soirées à thème. Maintenant, on a toujours du monde qui vient voir les matches à l’intérieur, et sans faire de publicité. Comme il y a moins de grands écrans et moins de choses proposées à l’extérieur, la concurrence est moindre et les gens apprécient se retrouver ensemble à l’intérieur et une Coupe du monde reste un événement porteur pour le club. Mais il est clair qu’avec l’élimination de la Belgique, les prochaines semaines risquent d’être plus calmes."