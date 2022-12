R2 Hommes: Nivelles s'offre un match à enjeu ce week-end

"La tâche va être difficile face à un adversaire d’une grande qualité, analyse le coach aclot Alexandridis . Adversaire que l’on a affronté il y a peu, en déplacement (défaite 67 -49). On connaît leurs forces, la qualité de leur noyau et l’expérience de leurs joueurs. C’est une équipe dominante dans la raquette, et avec pas mal de créateurs en périphérie. Malgré la difficulté, je pense que nous jouons mieux à domicile, et nous comptons bien livrer une bataille et nous battre avec tous nos atouts. On a beaucoup progressé dans pas mal de compartiments tactiques depuis le début de la saison, mais on manque de constance sur les 40' d’un match, ce qui nous a coûté quelques victoires. L’envie et la motivation vont être importantes pour espérer remporter cette rencontre cruciale qui pourrait lancer notre saison."