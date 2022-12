N2B Messieurs: Guibertin jouera avec des moufles à Esneux

Retrouvailles avec des anciens

François Meurisse et Lam Nguyen, actuellement joueurs à Esneux, sont passés par l’équipe première de Guibertin en ligue A lors de la saison 2017-2018. Nicolas Wagener y est joueur-entraîneur. On l’a connu à Orp. "Esneux est une formation assez physique. La salle d’Esneux est difficile, c’est une salle assez froide. On va mettre nos moufles, sourit Arnaud Lambinon. Après la défaite la semaine dernière contre Haacht, nous devons nous imposer pour rester dans le trio de tête. La troisième place, c’est le minimum que nous sommes fixés. Mais la série est difficile. Il y a beaucoup de bonnes équipes."