N1 Messieurs: Booischot vaut mieux que son classement

Après sa défaite (3-1) chez le deuxième, Anvers, Nivelles se déplace à Booischot ce samedi soir (20 h 30), avant dernier du classement. " Nous n’avons pas fait un mauvais match à Anvers mais nous n’avons pas non plus fait un excellent match. Ce n’était pas notre meilleure sortie ", souligne Francis Offermans, le président de Nivelles. Booischot ne compte que quatre points en huit rencontres. " J’ai discuté de ce déplacement avec notre entraîneur Tim Van de Wielle. Celui-ci a entraîné Booischot il y a deux saisons. Il connaît donc très bien notre adversaire. Il estime que Booischot vaut mieux que son classement et qu’il ne faut pas s’y rendre la fleur au fusil sans quoi une mauvaise surprise n’est pas à exclure malgré notre troisième place classement . "